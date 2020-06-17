РИАМО - 17 июн. Строительство двухпутного тоннеля от станции Большой кольцевой линии «Кунцевская» до станции «Давыдково» завершено на 80%, проходка ведется вдоль Рублевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С начала проходки в конце февраля <...> построено 1155 метров тоннеля из 1372, что составляет около 80% общей готовности. Благодаря усилиям метростроителей проходка ведется с опережением графика», – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что щит уже прошел под путями Смоленского направления РЖД и МЦД в районе станции «Кунцево-1».

Гендиректор АО «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что проходка идет в условиях сложной гидрогеологии.

«После завершения проходки между «Кунцевской» и «Давыдково» тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Надежда» продолжит работу на западном участке БКЛ. Без демонтажа комплекс будет перемещен по лотку станции «Давыдково», откуда проложит еще порядка 1,5 километров двухпутного тоннеля до переходной камеры, расположенной перед станцией «Аминьевское шоссе», – подчеркнул Кравцов.

По словам гендиректора «Мосинжпроекта», в данный момент на всех станциях западного участка БКЛ в полном объеме завершено устройство ограждающих конструкций котлована, а также разработка грунта. Ведется устройство основных конструкций станционных комплексов.