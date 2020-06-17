РИАМО - 17 июн. C 20 июня можно будет снова гулять по маршруту, пролегающему по крыше Большой спортивной арены «Лужники» в Москве, одновременно принять участие в прогулке смогут не более 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы спорткомплекса.

«Это захватывающее приключение на высоте 57 метров и составляющее почти 1 километр в длину с великолепными панорамными видами на Москву стало одним из самых популярных вариантов активного и познавательного отдыха в столице», - говорится в сообщении.

Возрастной диапазон для посещения крыши «Лужников» расширился. Раньше сюда пускали гостей с 16 лет, сейчас подняться смогут и 14-летние подростки. Единственное условие – с ними должны быть взрослые.

Также расширилась и программа посещения. Так, гуляющие смогут выйти к футбольному полю Большой спортивной арены и узнать об истории стадиона.

Перед подъемом на крышу каждый гость получит маску, перчатки и подшлемник. Страховочное оборудование обязательно продезинфицируют как до, так и после использования.