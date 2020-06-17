РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В микрорайоне Залинейный Подольска на территории завода «Подольсскабель» водитель внедорожника Chery Tiggo врезался сразу в два автомобиля, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 17 июня произошло ДТП на улице Бронницкая, 11. Виновник на автомобиле Chery Tiggo не заметил два припаркованных автомобиля - Kia Rio и Mitsubishi - и въехал в них», - сказала сотрудница.

По ее словам, пострадавших в ДТП нет. Сотрудники Госавтоинспекции оформили материальный ущерб.