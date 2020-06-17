РИАМО - 17 июн. В центре столицы мужчина, вооруженный ножом, попытался похитить деньги из кассы магазина на Поварской улице, злоумышленника оперативно задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Неизвестный, угрожая 26-летнему кассиру ножом, попытался похитить денежные средства из кассы. После неудачной попытки он сбежал с места преступления», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в квартире по месту жительства сотрудники полиции задержали 23-летнего подозреваемого — менеджера по продажам данного магазина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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