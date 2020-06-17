РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Массовые проверки водителей на трезвость проведут госавтоинспекторы в подмосковном Красногорске 19, 20, 26 и 28 июня, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Личным составом 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в целях стабилизации обстановки с дорожно-транспортным травматизмом, снижения тяжести последствий дорожных аварий 19, 20, 26 и 28 июня на дорогах будут проводится массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», - говорится в сообщении.

Одновременно инспекторы проведут информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля.

С начала года на дорогах, обслуживаемых 11 батальоном, в ДТП пострадали 7 юных пассажиров.

Во время мероприятий для проверки максимального количества водителей используются обозначенные конусами остановочные секторы. При этом инспекторы ДПС обращают внимание на наличие в салоне автомобиля юных пассажиров, перевозимых с нарушением ПДД, а также по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя.

«При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и так далее) водителям незамедлительно разрешается продолжить дальнейшие движение. Поэтому просим с пониманием отнестись к необходимости такой процедуры, которая не займет у остановленного водителя много времени», - добавляется в материале.

При наличии основания полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, с ним проводят процессуальные действия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях РФ.

«В период каникул будут проведены дополнительные проверки водителей на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнят водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, обязательном использовании при перевозке детей детских удерживающих устройств и ремней безопасности», - отмечается в сообщении.

Участникам дорожного движения будут раздавать листовки, памятки и демонстрировать тематические ролики по БДД.

На территории Красногорска 11 батальон 1 полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».