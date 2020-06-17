РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В рамках акции «Скачай, не срывай» жители Люберец могут узнавать нужное расписание движения автобусов через официальные социальные сети «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Предприятие запустило акцию в феврале 2020 года, за это время поступило более 600 обращений от пассажиров.

«Пассажиру достаточно написать личное сообщение в аккаунт организации в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» с указанием интересующего его маршрута (номер и наименование маршрута), в ответном письме он получит файл с расписанием, его можно сохранить на телефон, оставить в переписке или распечатать», - говорится в сообщении.

Также пассажир может сообщить название остановочного пункта, на котором расписание было сорвано или испорчено, «Мострансавто» оперативно в зависимости от удаленности остановочного пункта разместит необходимое расписание.