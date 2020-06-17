РИАМО – 17 июн. В России утвердили расписание проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщает РИА Новости.

«Утверждено расписание ЕГЭ с началом экзаменов у школьников 3 июля и пробными экзаменами 29 и 30 июня», - говорится в сообщении.

Расписание Единого госэкзамена утверждено приказом федерального Минпросвещения и Рособрнадзора. Так, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия школьников. Для ребят период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля.

Расписание ЕГЭ в России в 2020 году:

3 июля — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — ЕГЭ по математике профильного уровня;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) письменно, биология;

22 и 23 июля — иностранные языки устно.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ - 24 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков; 25 июля — по всем предметам.

«Вторая волна» сдачи Единого госэкзамена стартует 3 августа. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам устно, биологии и истории. 5 августа пройдет экзамен по русскому языку, 7 августа — обществознанию, химии, физике, иностранным языкам письменно, профильной математике. Для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, предусмотрена сдача любого предмета 8 августа.

Все экзамены будут начинаться в 10 часов утра по местному времени.

Единый государственный экзамен сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. Во время проведения экзаменов будут соблюдать все меры санитарной безопасности.