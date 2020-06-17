РИАМО - 17 июн. «Мострансавто» дополнительно закупило пять тысяч литров антисептика для рук, всего с начала марта предприятие израсходовало более 11,3 тысячи литров дезинфицирующего средства, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Регулярная обработка рук - важный элемент профилактики инфекционных заболеваний.

«Средства широкого антисептического спектра действия предназначены для водителей автобусов, кассиров и работников, осуществляющих уборку и дезинфекцию подвижного состава. Кроме того, данная категория сотрудников обеспечена медицинскими масками и защитными перчатками», - говорится в сообщении.

Несмотря на снятие некоторых ограничений, для безопасности работников и пассажиров линейные автобусы компании проходят дезинфекцию несколько раз в день: как в самом филиале, так и на конечных остановочных пунктах в межрейсовые перерывы.

С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим. Это значит, что в общественных местах нужно надевать защитные маски.