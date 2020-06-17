РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. Более 4 тысяч жителей Щелкова находятся на патронаже, им оказывается адресная помощь и раздаются продуктовые наборы, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

В эту категорию людей входят граждане старше 65 лет, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и жители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

«Помощь получают люди, которые остро нуждаются в поддержке в период пандемии коронавируса. За последние месяцы волонтеры раздали жителям городского округа более 5 тысяч продуктовых наборов», - говорится в сообщении.

Раздаваемые наборы были предоставлены губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также временно исполняющим полномочия главы округа Андреем Булгаковым.