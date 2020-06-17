РИАМО - 17 июн. Двое маленьких детей за последние сутки выпали из окон многоэтажных домов в Люберцах, по данным фактам назначены доследственные проверки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Так, 16 июня с четвертого этажа выпал 3-летний мальчик. Пока отец находился в соседней комнате, ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал наружу. После падения малолетний был доставлен в городскую больницу с травмой головы, живота и переломом правого бедра.

«В тот же день трагедией чуть не закончилось выпадение из окна шестого этажа 7-летней девочки. Установлено, что пока мать находилась в другой комнате, девочка забралась на подоконник на кухне, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. В результате падения у девочки диагностирована травма головы и повреждение внутренних органов», - говорится в сообщении.

По данным фактам проводят проверки. По результатам которых будет принято процессуальное решение.