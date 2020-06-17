РИАМО - 17 июн. Начиная с 2011 года по настоящий момент в столице отреставрировали 1439 объектов культурного наследия, работы на 15 памятниках завершили в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 2010 года в 5,3 раза.

«Наиболее значимые объекты культурного наследия федерального значения, отреставрированные за последние годы: церковь Людовика на улице Малая Лубянка; дом, в котором жил писатель Иван Тургенев на Остоженке; здание Малого театра», – говорится в сообщении.

Также за последнее время отреставрировали павильон «Грот» в усадьбе Кусково, памятник Юрию Долгорукому на Тверской площади, а также фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ.

Самыми значимыми объектами культурного наследия федерального значения, которые сейчас находятся на реставрации, являются: павильон №15 «Радоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье») на ВДНХ; ансамбль городской усадьбы Баташева; церковь Петра и Павла на Новой Басманной; дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке.

За 2018-2019 годы завершились работы по реставрации и воссозданию исторического облика 18 объектов Новодевичьего монастыря, палат царевны Марии Алексеевны, Филатьевского приюта, палат царицы Евдокии Лопухиной, палат XVIII века у Напрудной башни, усыпальницы Волконских и ряда других знаковых объектов.