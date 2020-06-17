РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах обсудили подготовку спортивных учреждений к летнему сезону и их дальнейшую работу, сообщил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин.

В среду он с рабочим визитом посетил городской округ Люберцы.

«Постепенно наше Подмосковье выходит из режима повышенной готовности, а, следовательно, отменяются и ограничительные меры. Сегодня совместно с директором МУ «Дирекция спортивных сооружений» Люберец Сергеем Стрекаловским осмотрели спортивные сооружения, поговорили с руководителями объектов о текущей работе в период пандемии, подготовке спортивных стадионов к летнему сезону и предстоящих планах работы», - сказал Чистюхин.

В ходе визита областной парламентарий осмотрел стадион «Труд» в Малаховке, стадион «Балятино» в Октябрьском и стадион «Торпедо» в Люберцах.

«Поскольку я являюсь членом комитета Мособлдумы по спорту и делам молодежи, подобные рабочие поездки совершаю довольно часто. Договорились о дальнейшем сотрудничестве и запланировали проведение ряда спортивных мероприятий после того, как будет снят режим повышенной готовности», - заключил Чистюхин.