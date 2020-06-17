РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Жители Люберец смогут посмотреть спектакль «(Двери открываются вовнутрь) Внутри старухи» по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В среду «Электротеатр Станиславский» приглашает на спектакль «(Двери открываются вовнутрь) Внутри старухи» по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха». В ролях: Александра Ветрова, Янис Повилайтис и Евгений Капустин. Посмотреть можно в 17:00 на сайте электротеатра и на странице «Вконтакте», - говорится в сообщении.

Московский художественный театр имени Чехова представит спектакль «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького в постановке Льва Эренбурга. Посмотреть можно в 19:00 в социальных сетях театра Facebook, «Вконтакте» и на YouTube.

В театре имени Вахтангова состоится спектакль «Медея» Жана Ануя в постановке Михаила Цитриняка. В главных ролях: Юлия Рутберг и Григорий Антипенко. Посмотреть можно в 19:00 на сайте театра.