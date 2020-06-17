РИАМО - 17 июн. Ситуация с нападением мальчика на отца в Дмитровском округе находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области, сообщила РИАМО в среду детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Ситуацию мы держим на контроле. Никто разлучать детей с мамой не будет. Безусловно, наша задача - сохранить семью, наладить там отношения», - сказала Мишонова.

Она добавила, что семья характеризовалась как положительная. Например, мать была активисткой в родительском школьном совете. Сейчас решается вопрос оказания психологической помощи детям.

По данным СК, в Дмитровском округе семилетний мальчик ранил отца ножом, защищая мать от избиения. По данному факту проводится проверка.