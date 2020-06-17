РИАМО - 17 июн. С 2020 по 2023 годы в столице отреставрируют 18 исторических объектов архитектурного ансамбля Новодевичьего монастыря, который был основан почти 500 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Ход реставрации памятника проконтролировали мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Примерно один месяц – с 13 апреля по 11 мая – в Москве были приостановлены реставрационные работы на памятниках архитектуры. Сразу же после отмены ограничений реставрация была полностью возобновлена. В работе находятся сотни памятников, включая <...> ансамбль Новодевичьего монастыря», – сказал Собянин.

Мэр поблагодарил Любимову за огромное внимание к памятнику московской старины. Также мэр добавил, что в Новодевичьем монастыре «многое уже сделано, однако предстоит еще немало работы». Собянин выразил надежду на то, что в итоге реставрация будет успешно завершена.

За счет бюджета столицы проводится реставрация художественных надгробий некрополя монастыря. С 2011 по 2019 годы выполнили работы по восстановлению 20 надгробий, которые являются объектами культурного наследия.

Среди объектов, которые планируется отреставрировать за три года: три башни – Затрапезная, Саввинкая и Сетуньская, Казначейские палаты XVII-XVIII веков; Покровская церковь над Южными воротами, 1625-1677 годов; палаты XVII века у Сетуньской башни; палаты царицы Ирины Годуновой с Амвросиевской церковью 1580-1590 годов; крепостные стены (западные, восточные и южные прясла) XVI-XVII веков.

Также отреставрируют: Смоленский собор (1524-1525) с фресками XVII века; Усыпальница Прохоровых, 1911 года, архитектор В.А. Покровский; Трапезная с Успенской церковью, 1685-1687 годов; Колокольня, 1686-1688 годов; Преображенская церковь над Северными воротами, 1688 год; Певческие палаты; Погребные палаты; сторожка у Северных ворот.

Новодевичий монастырь включили в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году.