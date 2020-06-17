РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Полиция Балашихи проводит проверку по факту избиения 2-летней девочки, в числе подозреваемых бабушка ребенка и няня, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Инцидент произошел 15 июня в подмосковной Балашихе. По факту произошедшего мать девочки написала заявление в полицию. У ребенка были зафиксированы гематомы на лице.

«В избиении ребенка подозревают прежде всего его бабушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако та возложила ответственность за произошедшее на няню девочки. По данному факту в МУ МВД России «Балашихинское» проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления противоправных действий», - сказала сотрудница.

Она добавила, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Виновные лица будут привлечены к ответственности.