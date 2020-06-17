РИАМО - 17 июн. Подмосковная компания «Айрин Дубна» планирует создать инновационный програмно-аппаратный комплекс для выращивания овощей в теплицах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ведомство одобрило заявку IT-компании на осуществление технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне «Дубна».

«Новый резидент планирует инвестировать в проект 14 миллионов рублей. Компания сможет воспользоваться широким спектром мер поддержки. <…> Льготный режим налогообложения обеспечит высокую эффективность инвестиций», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Компоненты новой системы будут учитывать все факторы тепличной среды. Для этого комплекс будет проводить анализ основных параметров макроклимата сооружений.

Кроме того, со временем система позволит разрабатывать новые рецептуры выращивания растений в теплицах.