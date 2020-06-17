РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. В городском округе Мытищи инспекторы ГИБДД проверят до 22 июня обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, сообщается на сайте администрации горкокруга.

С 15 по 22 июня на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки» в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

«Осуществлять пассажирские перевозки может индивидуальный предприниматель или компания, получившие специальное разрешение (лицензию) на этот вид деятельности. В первую очередь при осуществлении перевозок должен быть гарантирован профессионализм водителей, осуществляющих перевозку пассажиров», - говорится в сообщении.

Предъявляются требования и к поведению пассажиров. Во время поездки они становятся участниками дорожного движения, и их правильное поведение также обеспечивает безопасность. Соблюдение правил перевозок гарантирует не только сохранение здоровья и жизни пассажиров, но и отсутствие причинения вреда их имуществу.

«Кроме того, каждый автобус, используемый для перевозки пассажиров (за исключением регулярных перевозок по городским и пригородным маршрутам), должен быть оснащен тахографом, который позволяет контролирующим органам при проведении проверок, получить информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме труда и отдыха водителей», - добавляется в материале.