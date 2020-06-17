РИАМО – 17 июн. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в резиденции Владимира Путина есть дезинфекционный тоннель, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что два таких средства установлены также в Кремле.

«Ново-Огарево — это основная рабочая база президента. Туда к Путину приезжают на встречи люди по работе», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, тоннели установили в самый разгар эпидемии. Он обратил внимание на то, что дополнительные меры предосторожности объяснимы и оправданы, где это касается главы государства.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.