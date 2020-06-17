РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. В связи с проведением плановых работ в нескольких деревнях и селе Домодедова 19 июня ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «МОЭСК», ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Красино, Жеребятьево, Шишкино, Тупицыно, Татарское», - говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается на 6 часов в промежуток времени с 10:00 до 19:00. В этот же промежуток времени также на 6 часов ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Барыбино и Шебочеево.

В промежуток с 9:00 до 17:00 на 6 часов ожидается отключение электричества в деревне Матчино и в селе Растуново в частном секторе, а также на улицах Центральная, Родниковая, Иверская, Кленовая и Вишневая.

С 9:00 до 19:00 на 6 часов ожидается нарушение электроснабжения в деревне Новленское.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения, по телефону »Светлой линии«: 8(800)700-40-70, а также в диспетчерской «Южных сетей» по номеру: 8(496)796-39-27.