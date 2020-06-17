РИАМО – 17 июн. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в прошлом году в стране предотвратили 43 теракта, уровень террористической угрозы остается высоким, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов», — подчеркнул Краснов.

Генпрокурор РФ уточнил, что сейчас особое внимание направлено на обеспечение высокого уровня антитеррористической защищенности особо важных объектов и территорий. Прокуроры направили в суды почти 11 тысяч исков об устранении выявленных нарушений.