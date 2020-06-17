РИАМО - 17 июн. В столичной промзоне «Очаково» появятся склады и транспортные сооружения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемая заместителем мэра столицы Андреем Бочкаревым, согласилась изменить правила землепользования и застройки по адресу: промзона № 37 «Очаково».

«На земельном участке площадью 1,47 гектара в настоящее время расположены два нежилых одноэтажных здания автотранспортного предприятия общей площадью около 444 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что инвестору теперь можно разместить на участке не только транспортные здания и сооружения, но и склады.

Предельные параметры застройки не изменились, они будут соответствовать фактическому использованию. Проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.