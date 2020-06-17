РИАМО - 17 июн. Знаменитые беседки-ротонды Голицынской больницы на Пушкинской набережной – главного символа Парка Горького – продолжили реставрировать, работы планируют закончить до конца сентября текущего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Белокаменные беседки-ротонды возвели в начале XIX века как часть архитектурного ансамбля Голицынской больницы для бедных. Сейчас в этом здании находится Голицынский корпус ГКБ № 1 имени Пирогова, а беседки-ротонды на Пушкинской набережной стали излюбленным местом для фотосессий у москвичей и гостей столицы.

«До реставрации ротонды находились в плачевном состоянии. Белокаменная кладка колонн во многих местах разрушилась, покрывшись сколами и трещинами. Особенно сильно износилась кровля беседок: деревянные стропила и мауэрлаты сгнили, металлическая часть куполов тоже требовала замены», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Сначала рабочие усилили и отреставрировали фундамент беседок-ротонд. После чего перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменив их металлические сердечники. Это были самые масштабные и длительные работы. Затем был отреставрирован белокаменный антаблемент. Теперь реставраторам предстоит завершить восстановление деревянных конструкций кровли и куполов.

Между тем, ротонды Голицынской больницы входят в число объектов культурного наследия федерального значения. Все ремонтные работы проводят по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов департамента. Скоро рабочие приступят к реставрации грота графа Орлова в Нескучном саду. Садово-парковое сооружение было построено в конце XVIII века.

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького был основан в 1928 году. Территорию от главного входа до Нескучного сада спроектировал авангардист Константин Мельников, а в 1932 году над проектом начали работать архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов.