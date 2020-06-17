РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Спасатели из подмосковного Красногорска вызволили зажатого в автомобиле в результате ДТП на Новорижском шоссе водителя, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

ДТП с участием трех автомобилей «Газель» произошло 16 июня на 54-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия».

«Прибыв на место происшествия, спасатели 227-й пожарно-спасательной части ГКУ Московской области «Мособлпожспас» (расположенной в Красногорске – ред.) деблокировали пострадавшего из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в Красногорскую городскую больницу», - сказала старший смены Светлана Ковальчук.

Она добавила, что второму мужчине, самостоятельно покинувшему транспортное средство, спасатель-медик Андрей Ермаков оказал первую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

«Спасатели ГКУ Московской области «Мособлпожспас» рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге», - заключается в материале.