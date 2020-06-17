РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в городском округе Мытищи 18 июня проведет творческие мастер-классы онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Ждем завтра мастер-классы от наших специалистов по работе с молодежью! В 12:00 состоится мастер-класс «Вязание палантина: занятие 2» творческой мастерской «Волшебный крючок». В 12:30 пройдет мастер-класс «Травка по веточке» творческой мастерской «Русские узоры», - говорится в сообщении.

Мастер-классы можно посетить на страницах молодежного центра структурного подразделения «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в соцсетях.