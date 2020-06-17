РИАМО - 17 июн. Мосгосстройнадзор приступил к итоговой проверке новостройки в Большом Николоворобинском переулке, рассчитанной на 77 квартир, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Застройщик подал извещение об окончании строительных работ, ведется итоговая проверка. После устранения замечаний проверки будет решаться вопрос о вводе жилого комплекса в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Жилой дом переменной этажности имеет общую площадь 17,4 тысячи квадратных метров. Первые этажи новостройки нежилые, в будущем здесь смогут открыться объекты инфраструктуры.

Комплекс оснащен современными инженерными системами, скоростными бесшумными лифтами. Двухэтажный подземный паркинг рассчитан на 130 машин.

Прилегающую к дому территорию благоустроят и озеленят, здесь проложат пешеходные дорожки и установят детские игровые площадки.

По информации застройщика, сдача объекта в эксплуатацию намечена в третьем квартале 2020 года.