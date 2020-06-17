РИАМО - 17 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу сокращения новогодних праздников в будущем году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», – сказал Песков.

Ранее член Совета Федерации Андрей Кутепов подготовил законопроект, который касался сокращения новогодних праздников в 2021 году. По словам сенатора, такая мера позволит компенсировать нерабочие дни, установленные в связи с угрозой распространения коронавируса.

Всего в России на данный момент выявили 553 301 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за все время 304 342 человека.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.