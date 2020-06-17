РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В подмосковном Подольске отдыхающие нашли тело 38-летнего мужчины, утонувшего четыре дня назад в реке Моче, и сообщили об этом спасателям, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

С 13 июня шли водолазные работы на реке Моче в районе деревни Лемешово Подольска по поиску утонувшего мужчины 1982 года рождения. Работы проводились в соответствии с заявкой УМВД России по городскому округу Подольск от 12 июня. Они затруднялись из-за разлива акватории реки и увеличения скорости как основного, так и подводного течений воды.

«Тело утонувшего 13 июня 38-летнего мужчины всплыло, его увидели в воде отдыхающие и сообщили спасателям. Водолазы не могли найти тело мужчины, так как его снесло примерно за два километра от места утопления в реку Пахру, так как в нее впадает река Моча», - сказал Леднев.

Поисковые работы организовали водолазная группа поисково-спасательного отряда №24 (ПСО-24) водолазной службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас» и дежурные смены ПСО-17 Подольского территориального управления областной противопожарно-спасательной службы.

Охрану общественного порядка на прилегающей к месту поиска территории обеспечивали сотрудники полиции городского УМВД. Действия подольских спасателей на территории городского округа курировал начальник поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления Семен Иваньян.