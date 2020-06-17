РИАМО - 17 июн. Воздух в столице прогрелся до 30,5 градусов, в ближайшее время в столице будет побит температурный рекорд позапрошлого века, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«По данным на 14:00, воздух в Москве прогрелся до плюс 30,5 градусов. Рекорд у нас оставляет 30,8 градуса, осталось совсем немного. Скоро уже перейдем эту черту», — отметил собеседник агентства.

Данный рекорд был установлен в 1892 году.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до вечера среды из-за крайне высокой температуры окружающего воздуха.