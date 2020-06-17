РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Автобусную остановку «Павшино-1» в подмосковном Красногорске перенесут от ЖК «Молодежный» к дому №25 на Павшинской улице на 1,5 месяца, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский.

На новой остановке автобусы начнут посадку и высадку пассажиров с утра 18 июня. Ранее была информация о переносе остановки со среды.

«В рамках строительства развязки на правой стороне Ильинского шоссе при движении к развязке будет установлен шумовой экран, а также проведены работы по расширению шоссе и обустройству ливневых каналов и переустройству. На время проведения работ – порядка 1,5 месяца, до середины августа – перенесена остановка к дому №25», - сказал Владимирский.

Он добавил, что уже создан карман для заезда транспорта.

«Будут установлены знаки, обозначающие остановку. Сейчас сделан деревянный настил, чтобы можно было безопасно идти. В дальнейшем вместо него на это время будут уложены бетонные плиты. Павильон перенесут сегодня-завтра», - отметил Владимирский.

По его словам, после окончания работ на развязке остановку вернут на прежнее место.