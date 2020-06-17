РИАМО - 17 июн. В начале осени в подмосковном Видном планируется открыть гостиничный комплекс Palmira Garden, инвестор вложил в проект более 900 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестор сможет претендовать на получение налоговых льгот в течение первых семи лет после реализации проекта. Аналогичные соглашения регион готов заключать и с другими инвесторами для развития туристической инфраструктуры в Подмосковье», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В гостиничном комплексе предусмотрели инфраструктуру как для семейного отдыха, так и для проведения деловых мероприятий.

Объект строится недалеко от исторического парка-усадьбы Тимохово-Салазкино. Это позволит гостям будущего отеля разнообразить свой отдых культурной программой.

Сейчас в Palmira Garden идут отделочные работы, также ведется подготовка к открытию рекреационного комплекса.