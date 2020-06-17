РИАМО - 17 июн. В начале осени в подмосковном Видном планируется открыть гостиничный комплекс Palmira Garden, инвестор вложил в проект более 900 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В гостиничном комплексе предусмотрели инфраструктуру как для семейного отдыха, так и для проведения деловых мероприятий.
Объект строится недалеко от исторического парка-усадьбы Тимохово-Салазкино. Это позволит гостям будущего отеля разнообразить свой отдых культурной программой.
Сейчас в Palmira Garden идут отделочные работы, также ведется подготовка к открытию рекреационного комплекса.
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