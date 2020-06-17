РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. В городском округе Мытищи сотрудники Культурно-информационного центра «Леонидовка» зажгли свечу Памяти у стелы в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Instagram-аккаунте МБУК «КИЦ «Леонидовка».

«В среду сотрудники МБУК «КИЦ «Леонидовка» зажгли свечу Памяти у памятной стелы «В честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», установленной в память о земляках военного призыва на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился Мытищинский военный комиссариат», - говорится в сообщении.

В городском округе Мытищи расположены 53 памятника и воинских захоронения.

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