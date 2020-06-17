РИАМО - 17 июн. Московский Музей космонавтики открывается для посетителей 1 июля по электронным билетам, которые можно будет купить на сайте с 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Для того, чтобы подготовиться к походу в музей, рекомендуют заранее купить билет на сайте и прийти за 10 минут до начала сеанса. С собой нужно взять перчатки и маску, во время посещения необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.

«Вход в музей будет происходить через автоматические бесконтактные двери, гостям не придется трогать ручки и подвергать себя ненужному риску. Проверка билетов также будет происходить бесконтактно. Кроме того, все сотрудники музея будут экипированы средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Дом-музей академика Королева заработает 1 августа. Вход в музеи будет осуществляться по электронным билетам по сеансам. Музей подготовил видеоролик, который рассказывает о том, как готовится к приему посетителей. Посмотреть его можно на русском языке странице музея «ВКонтакте», на странице музея в YouTube.

В первые дни работы Музея космонавтики откроется новый раздел экспозиции «Новейшие исследования в космосе».

Летом все мероприятия для посетителей будут проходить в онлайн-формате. Для тех, кто не может жить без космоса, во время самоизоляции московский Музей космонавтики запустил онлайн-проект #НеВыходиИзКосмоса. Это лекции, игры, экскурсии, истории, которые можно смотреть на страницах Музея космонавтики «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube. С помощью видеолекций и экскурсий можно заранее подготовиться к походу в музей.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев России. История музея началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».