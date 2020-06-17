РИАМО - 17 июн. В Подмосковье число транспортных средств за последние два дня увеличилось еще на 12% по сравнению с началом июня, это на 25% больше, чем во время послабления режима 18-19 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По областным дорогам 15 и 16 июня проехало около 5 миллионов авто, что в два раза больше, чем во время начала самоизоляции в апреле.

«Утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Домодедовском шоссе в Домодедове, на трассе А-105 в районе деревни Коробово, на Новорязанском шоссе в Люберцах, на Носовихинском шоссе в Реутове, на Щелковском шоссе в Балашихе», – говорится в сообщении.

Также трудно было проехать по Горьковскому шоссе в Богородском округе, по Ярославскому шоссе в Пушкине, на улицах Киово и Батарейной в Лобне, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД.

16 июня для движения пешеходов открылся Бобреневский мост в Коломне. Вчера ФКУ «Центравтомагистраль» ограничило движение транспорта по трассе А-108 (Большое кольцо) с 73-го по 83-й километр в районе Дмитрова в связи с капитальным ремонтом. Объезд легкового транспорта проходит через населенные пункты Кузнецово, Ольявидово, Сихнево, Никитино, Старово, грузового транспорта – по трассе А-107 (Малое кольцо).

Минтранс Подмосковья напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также нужно быть внимательными в зонах пешеходных переходов.