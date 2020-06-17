РИАМО – 17 июн. Психолог, бизнес-тренер, основатель «Академии моделирования будущего» Андрей Антонов рассказал, что привычка откладывать деньги может помочь человеку стать богатым.

По его словам, у всех обеспеченных людей есть привычка откладывать часть полученных денег. Между тем при росте благосостояния привычка к откладыванию только растет.

«Успешные богатые люди действительно имеют привычку откладывать деньги. Это финансовая привычка, так называемая ментальная программа: получил деньги, отложи. Так формируется принцип накопления. В большинстве случаев эта привычка идет из поколения в поколение, то есть родители передают основной набор привычек», - сказал Антонов в интервью радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что любой человек, вне зависимости от уровня доходов, должен откладывать 10% от заработка.

По его мнению, у некоторых людей не хватает терпения и упорства, чтобы перепрограммировать свое подсознание и встроить новую привычку. А также у них не хватает самодисциплины, терпения и понимания.