РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. Дорожную разметку обновили на 148 пешеходных переходах на территории подмосковных Мытищ, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Полным ходом идут работы у дорожных служб. Комплекс работ объемный. Одно из направлений - нанесение дорожной разметки.

«Ежегодно в нашем округе мы обновляем дорожную разметку на 439 пешеходных переходах и 107,7 километра продольной разметки», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Особое внимание уделяется нанесению разметки в районе общеобразовательных и дошкольных учреждений.

«На сегодняшний день обновили 148 пешеходных переходов, 9,6 километра продольной разметки, 6 пешеходных переходов обновили холодным пластиком», - отметил Азаров.

Он добавил, что все работы завершат к 1 июля.