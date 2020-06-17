РИАМО - 17 июн. В Подмосковье свыше 76 тысяч детей зачислили в первый класс, процедура подачи заявления быстрая и понятная, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Сейчас запись в школы ведется по территориальному признаку, но уже с 1 июля детей можно будет записать в любое учреждение, если в нем останутся свободные места», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в связи с ограничением очного посещения образовательных учреждений в Московской области прием оригиналов заявлений проводится школами по предварительной записи.

По словам Каклюгиной, на контроле в министерстве находится вопрос с подачей заявлений. При этом важно, чтобы у родителей не возникало никаких сложностей. Сама процедура подачи заявления довольно быстрая и понятная.

«Подать заявление можно через портал госуслуг, а после прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов. Для обеспечения безопасности подача документов осуществляется по записи, всю информацию об этом можно найти на сайте школ или позвонив в образовательное учреждение», – заключила министр.