РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. В военном городке Павшино в подмосковном Красногорске в среду начали работы по прочистке ливневой канализации, оборудованной в 1980-е годы, сообщил начальник управления транспорта, связи, дорожной деятельности администрации округа Евгений Владимирский.

Между домами №№2а на Ильинском шоссе и 2б в военном городке Павшино существует давняя проблема с отводом воды. Во время дождей в проезде накапливалась вода. Жители неоднократно обращались по этому поводу в администрацию округа и на портал «Добродел».

«Существует старый, сделанный в 1980-е годы ливневой отвод. Мы вскрыли весь этот канал. Ливневки были полностью забиты, сейчас рабочие занимаются прочисткой труб. Там, где это необходимо, зальют новую опалубку, везде установят новые крышки, чтобы люди могли безопасно ходить и проезжать к парковке», - сообщил Владимирский.

По его словам, протяженность канала порядка 150 метров. Сами трубы в исправном состоянии и еще пригодны к использованию. Система не соединена с ливневым коллектором, отвод дождевой воды будет осуществляться на рельеф – в сквер, расположенный за домами.

«После того, как проведем работы, будем ждать новых осадков, чтобы посмотреть, как система работает», - добавил Владимирский.

Работы выполняет подрядная организация РСУ. Заняты около 10 человек. По предварительным расчетам, работа займет около трех дней.

«Во время ливней у нас был потоп. Ходили через газоны. До дороги, магазина, аптеки не могли дойти иначе, чем в резиновых сапогах. Во время самоизоляции в нашей луже плавали утки и даже вывели малышей», - поделилась председатель совета дома №2б в военном городке Павшино Алла Горовая.

Она добавила, что сейчас, в сухую погоду, птицы перебрались на Москву-реку.

«У нас в округе порядка 44 мест, где нет существующей ливневой системы, и где мы планировали в этом году работать по локальным мероприятиям – прочистка, небольшие отводы, ливневые колодцы с очистными. Пока финансирование приостановлено. Мы выходим на «горящие» участки и там ликвидируем проблему», - заключил Владимирский.