РИАМО - 17 июн. В ряде российских регионов применяется московский опыт распределения потоков пациентов, проводится большая работа по выстраиванию системы маршрутизации пациентов и взаимодействию служб медицинской помощи, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За первые недели <…> нашим врачам совместно со специалистами в регионах удалось сделать многое, рекомендации наших специалистов внедрены в клиническую практику и <…> дают хорошие результаты, врачи с готовностью перенимают московский опыт», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках телемоста между столицей и семью другими регионами РФ.

По словам главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко, который сейчас находится в Дагестане, все пациенты в соответствии с рекомендациями врачей маршрутизируются в два коронавирусных центра в Махачкале.

Также был проведен ряд мастер-классов в отделениях реанимаций по использованию ультразвука в лечении и диагностике нетранспортабельных пациентов с коронавирусом.

Вместе с коллегами из регионов некоторые больницы перепрофилировали в коронавирусные центры, разработали новые алгоритмы организации потоков и маршрутизации пациентов. Особое внимание уделяют эпидемиологической безопасности лечебного процесса. Акцент сделан на столичном опыте распределения потоков пациентов, разграничении красных и зеленых зон в стационарах, организации работы санитарных пропускников.

Ранее столичные врачи вылетели в регионы для обмена опытом с медиками региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.