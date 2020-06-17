РИАМО - 17 июн. За последние три года в Московской области растет уровень исполнения расходов бюджета, в 2019 году рост составил 2,2% по сравнению с 2018 годом, также в 2019-м кассовые расходы возросли на 99 миллиардов рублей, сообщил в среду заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Подмосковья Игорь Кузьмин.

«Мы констатируем, что на протяжении последних трех лет у нас процент уровня исполнения расходов бюджетных неуклонно растет. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на 2,2%», - сказал Кузьмин на слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья.

Он отметил, что общий объем расходов бюджета в 2019 году составил 640 миллиардов рублей.

По его словам, в прошлом году кассовые расходы возросли на 99 миллиардов рублей по сравнению с 2018 годом.