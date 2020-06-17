РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец выявили незаконно размещенную торговую палатку, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации округа.

«При поступлении обращений жителей микрорайона Самолет по вопросу законности размещения сезонных объектов на территории микрорайона сотрудники управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы провели выездное обследование, в ходе которого у хозяйствующего субъекта не выявили правоустанавливающих документов», - сказал сотрудник.

Индивидуальный предприниматель Березкин М.И. представил договор аренды земельного участка с ООО «Самолет-Сервис» под размещение сезонных объектов по торговле плодоовощной продукцией.

«Предпринимателю вручено требование об устранении нарушений правил торговли и санитарных норм, а также положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов в срок до 19 июня», - заключил сотрудник.