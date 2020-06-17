РИАМО - 17 июн. Субвенцию на обеспечение питанием беременных и кормящих женщин, а также детей до трех лет исполнили в Подмосковье на 72% в 2019 году, данную меру соцподдержки получили более 156 тысяч человек, сообщил в среду начальник управления бюджетного планирования и финансового обеспечения государственных программ и мероприятий министерства здравоохранения Московской области Андрей Раздорский.

«Субвенция на обеспечение полноценным питанием исполнена нами практически на 72%, перечисление субвенций исполнялось в соответствии с запросами муниципальных образований», - сказал Раздорский в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета Подмосковья и бюджета Территориального фонда ОМС в 2019 году.

Он отметил, что эту меру социальной поддержки получили более 156 тысяч беременных, кормящих женщин, а также детей в возрасте до трех лет. На данные цели было направлено более 970 миллионов рублей.

Публичные слушания по исполнению подмосковного бюджета и бюджета ТФОМС впервые проводятся в дистанционном формате. В слушаниях принимают участие свыше 260 человек.