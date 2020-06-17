РИАМО - 17 июн. С января 2019 года почти 385 тысяч пенсионеров воспользовались льготой по ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила в среду министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«С января 2019 года были установлены дополнительные меры поддержки - ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. <…> Всего компенсацию у нас получили почти 385 тысяч человек, и расходы составили 406 миллионов», - сказала Фаевская на слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья.

Она отметила, что ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с ТКО установлена в следующих размерах: неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет – в размере 30%, пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, – в размере 50%, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, освобождены от уплаты.