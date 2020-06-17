РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольский «Водоканал» 18 июня отключит холодное водоснабжение по пяти адресам в связи с выполнением работ по технологическому подключению к сетям водопровода, сообщается на сайте предприятия.

«18 июня с 09:00 на девяти объектах отключат холодное водоснабжение по пяти адресам в связи с выполнением работ по технологическому подключению к сетям водопровода. Работы планируют завершить до 17:00 того же дня, после чего холодное водоснабжение восстановят», - говорится в сообщении.

Холодную воду отключат на Рязановском шоссе, дом №4, дом №6, на проспекте Юных Ленинцев, дом №17, дом №59, дом №59А.

В случае нарушения сроков жители могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.