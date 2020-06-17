РИАМО - 17 июн. Гости ВДНХ в среду не стали из-за жары купаться в фонтанах, они гуляют между струями «сухого» фонтана у «Москвариума», передает корреспондент РИАМО.

В среду температура в Москве уже поднялась до 29,4 градуса тепла. В течение дня воздух прогреется еще больше, может быть побит рекорд 1892 года – плюс 30,8 градуса.

В жаркую погоду жители и гости столицы пришли отдыхать на ВДНХ. Гости гуляют у фонтанов, но в воду не забираются. Больше всего людей собралось у фонтана «Дружба народов».

Посетители ВДНХ выбрали для охлаждения «сухой» фонтан рядом с «Москвариумом». Там собралось особенно много детей и подростков.

В целом на ВДНХ в среду днем небольшое количество посетителей.

Ранее в Москве открылся сезон фонтанов. Он продлится до 1 октября. Всего в городе работает около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств.