РИАМО - 17 июн. В новом жилом комплексе на юге Москвы ввели в эксплуатацию первую школу на 550 мест, она представляет собой четырехэтажное здание площадью более 9,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Благодаря круговому расположению шести секций внешне здание похоже на цветок с лепестками.

«Ранее в этом месте в районе Нагатинский Затон находился Московский судостроительный и судоремонтный завод и другие структуры. Это была неиспользуемая территория», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она также отметила, что строительство городского квартала позволяет не только возводить жилье, но и создавать рабочие места и необходимую инфраструктуру.

Проект является частью программы реорганизации бывшей промышленной территории.

Зданию школы присвоили почтовый адрес: улица Корабельная, дом 13А.