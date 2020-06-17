РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей воздержаться от купания на общественных пляжах до 1 июля, сообщается в Instagram-аккаунте Азарова.

В связи с эпидемией коронавируса в Подмосковье пляжный сезон официально планируют открыть 1 июля. К этому времени закончится проверка пляжей.

«Сейчас ведутся последние приготовления. Убедительная просьба воздержаться от купания до 1 июля, пока не будут завершены работы по приготовлению территории, на официальных пляжах обследуют дно и проведут пробы воды. Это ради же вашей безопасности», - написал Азаров.

Он добавил, что инспекторы Госадмтехнадзора проводят ежегодную сезонную операцию «Пляж» по проверке готовности мест отдыха граждан у воды к купальному сезону. Устраняются нарушения в содержании пляжей. По словам Азарова, сотрудники ведомства обследуют места отдыха у воды как официальные, так и неофициальные.