РИАМО - 17 июн. В нынешнем году до 2,2 миллиардов рублей планируется увеличить финансирование на поддержку предпринимателей в рамках государственных программ, сообщила в среду министр инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

«Что касается государственных программ предпринимательства Подмосковье, то в прошлом году было довольно много средств предусмотрено на поддержку бизнеса. Процент исполнения государственной программы – чуть больше 96%. <…> В этом году планируется увеличение до 2,2 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета», - сказала Егорова на слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья.

Она отметила, что государственные программы складываются из двух источников финансирования – регионального и федерального бюджета.

По ее словам, в этом году увеличено финансирование фонда микрофинансирования, а также гарантийного фонда, но при этом немного уменьшился бюджет фонда развития промышленности.