РИАМО - 17 июн. Подмосковье продолжает закупать беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесопожарной обстановки, в июне регион получил еще два дрона с гибридными камерами, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«На борту установлена гибридная визуальная и тепловая камера, которая позволяет при мониторинге территории не только фиксировать возгорание, но и «почувствовать» повышение температуры до того, как пожар станет заметен. Особенно это актуально при обнаружении и тушении торфяных пожаров», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Новые квадрокоптеры имеют динамические объективы с оптическим и цифровым зумом, а также двойные прожекторы и мигающие маячки. Их видно на расстоянии до 4,8 километра. Это важно для выполнения заданий в условиях плохой видимости или ночью.

Дроны также позволяют участниками тушения пожаров поддерживать прямую связь в непосредственной близости от беспилотника.

Квадрокоптеры закупили в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». Таким образом в подмосковных лесничествах теперь насчитывается 40 беспилотников.