РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах работают более 80 волонтеров, которые разъясняют поправки в Конституцию, ежедневно они работают до 20:00, сообщил руководитель волонтерского штаба горокруга Георгий Николаев.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился в Центральном парке Люберец с волонтерами.

«У нас участвуют порядка 80 волонтеров, они все зарегистрированы на сайте «Волонтеры Конституции». Это достаточное количество для того, чтоб обеспечить эффективное информирование наших граждан. На сегодняшний день у нас есть три точки в Люберцах в трех торговых центрах: «Выходной», «Орбита» и «Светофор», - сказал Николаев.

По его словам, волонтеры по будням работают во второй половине дня, а по выходным целый день.

«Акция проводится с целью разъяснения поправок в Конституцию. У волонтеров есть специальные буклеты, по которым они могут давать максимально достоверную информацию», - завершил Николаев.

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